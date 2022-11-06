Merkez Spor Kompleksi Futbol Sahasında oynanan müsabakanın ilk yarısında Akdeniz Aslanları karşılaşmanın 5.dakikasında Ozan Şamiloğlu ve 40.dakika da Özcan Şahan’ın attığı gollerle 1-1 sona erdi.

Karşılamanın ikinci yarısında ise 23 Elazığ FK dakikalar 50’yi gösterdiğinde Gökhan Erdöl ile 2-1 öne geçti. 53.dakika da Kahramanmaraşspor Caner Yılmaz’ın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.

Dakikalar 67’yi gösterdiğinde Ahmet Can Arık, 23 Elazığ FK’yı yeniden öne geçiren golü filelere gönderdi. Elazığ ekibinin üstünlüğü 6 dakika sürdü. Kırmızı Beyazlılar 73.dakika da Ozan Şamiloğlu ile skoru eşitledi. Ve karşılaşma 3-3 sona erdi.