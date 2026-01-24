Türk Metal 1963 – Kahramanmaraşspor karşılaşması, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 13.00’te oynanacak. TFF 3. Lig kapsamında oynanacak müsabaka, Sıfır TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Ligde puan mücadelesi veren Kahramanmaraşspor, bu zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla dönerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Türk Metal 1963 ise taraftarı önünde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Karşılaşma öncesinde her iki ekip de hazırlıklarını tamamlarken, futbolseverleri tempolu ve mücadele gücü yüksek bir 90 dakika bekliyor.