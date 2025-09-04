TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Kahramanmaraşspor’da yeni sezon hazırlıkları sürerken, futbolcular basına tanıtıldı.

Kulüp Başkanı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, ana sponsor Maraş Makarna Yönetim Kurulu Başkanı ve Onikişubatspor Kulüp Başkanı Raşit Gümüşer ile birlikte düzenlenen toplantıda yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda konuşan Başkan Ceyhan, Kahramanmaraşspor’un bu sezon yeni bir kadro ile lige hazırlandığını ifade ederek, kulübün yeniden ayağa kalkması için önemli adımlar attıklarını söyledi.

Ana sponsor Maraş Makarna adına konuşan Raşit Gümüşer ise, takıma destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, Kahramanmaraşspor’a 8 futbolcu transfer ettiklerini ve bu oyuncuların tüm ücretlerini kendilerinin karşıladığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte yeni transfer edilen futbolcular tek tek tanıtılarak basına poz verdi.

Yönetim, teknik heyet ve futbolcular birlik mesajı vererek yeni sezona güçlü bir şekilde gireceklerini vurguladı.