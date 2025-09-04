2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili 8 Eylül’de çalacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala Kahramanmaraş’ta öğrenci ve veliler okul alışverişi telaşına girdi.

Kırtasiye ürünlerinden okul çantalarına, suluklardan kalemlere kadar geniş bir alışveriş listesi için en uygun fiyatları arayan vatandaşlar, şehirdeki kırtasiyecilerde yoğunluk oluşturuyor. Özellikle artan maliyetler, velilerin bütçelerini zorlarken, birçok aile çarşı ve pazarlarda uygun fiyatlı ürün arayışına girdi.

Kahramanmaraş’ta Lider Kitap & Kırtasiye, kaliteli ve uygun fiyatlı alışverişin adresi olarak öne çıkarken, kırtasiyeciler de velilere yönelik çeşitli kampanyalar düzenlediklerini belirtiyor.

Uzmanlar, alışveriş sırasında çocukların ergonomik çanta ve sağlıklı malzemelerden üretilmiş ürünler tercih etmeleri gerektiği konusunda velileri uyarıyor.

Yeni eğitim yılı öncesinde şehirde yaşanan bu hareketlilik hem öğrencilerde hem de velilerde heyecanı artırırken, kırtasiye esnafı da yoğun talepten memnun olduklarını ifade ediyor.