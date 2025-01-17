İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Dulkadiroğlu ilçesi Mıllış Nuri İlkokulu'ndaki karne dağıtım töreninde, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ciddi yıkımlar meydana geldiğini hatırlattı.

Öğrencilerle birlikte ara tatil dönemine girmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını anlatan Baydur, daha önceki yıllarda geleneksel bir karne dağıtım programı düzenlendiğini bu yıl ilk defa marif modeli kapsamında gelişim raporları da dağıtıldığını aktardı.

Baydur, uygulamaya alınan yeni model ile öğrencilerin sadece notla değerlendirmeyeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gelişim raporlarında esas hedef aldığımız nokta çocuklarımızın sadece bir notla değerlendirilmesi değil, öğrenim çıktılarından hangilerini kazandı, ne aşamaya geldi, hangi konuların desteklenmeye ihtiyacı var? Bu gibi husus detaylı velilerimize çocuklarımızın bilişsel, sosyal ve ruhsal gelişimlerini detaylı bir şekilde irdelediğimiz, detaylandırdığımız bir süreci inşallah bugün velilerimizle de paylaşmış olacağız. 6 Şubat 2023'te birlikte bir süreç yaşıyor. Depremin okullarımız üzerinde de ilk başta biraz olumsuz etkileri oldu ama çok hızlı bir şekilde arkadaşlarımızın, eğitim ordumuzun Maarif Ordu'muzun hareketleriyle hızlı bir iyileşme sürecine gittik.

Bugün de işte depremden sonra yapılmış çok modern bir okuldayız. Derslikleriyle, laboratuvarlarıyla, fiziki donanımlarıyla çok güzel bir okuldayız. Bu okullarımızı inşallah hızlı bir şekilde eylül ayına kadar çoğaltarak gelecek sene çok daha iyi bir süreci birlikte arkadaşlarımızla, öğrencilerimizle birlikte yaşamayı hedefliyoruz."

Konuşmaların ardından öğrencilerin karneleri dağıtıldı.