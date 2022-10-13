Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sorumluluk alanlarında yapılan denetimlerde 12.10.2022 günü Namık Kemal Mahallesinde durumundan şüphelenerek durdurulan araçta A.C. (30Yaş) isimli şahsın bulunduğu, yapılan kontrolde Kahramanmaraş 1.Asliye Ceza Mahkemesince ‘’Yalan Tanıklık Yapmak’’, Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masasınca ‘’Yol Kesmek Suretiyle Gece Vakti Yağma’’ suçlarından toplamda 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı anlaşılmış, ayrıca araç içerisinde bir adet ruhsatsız Glock Gen 4 ibareli tabanca ile bu tabancaya ait 14 adet 9X19 mm. çapında fişek ve bir miktar metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Şahıs gerekli işlemler için adli mercilere sevk edilmiştir.