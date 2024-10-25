Kahramanmaraş’ta 12 yıl önce işlenen bir cinayet, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı.

Göreve başladığı günden bu yana suç ve suçlularla mücadelesini başarıyla sürdüren İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve ekibi, önemli bir başarıya daha imza atarak 12 yıl önce gerçekleşen bu cinayeti çözdü.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçmişteki faili meçhul olayları aydınlatmak amacıyla özel bir ekip kurdu. Bu kapsamda, 12 yıl önce Kahramanmaraş Merkez ilçesi Sarıçukur Köyü Teycik mevkiinde av tüfeği ile öldürülen H.K. adlı kişinin cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda A.Ç. isimli şahıs tespit edilerek yakalandı.