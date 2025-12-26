Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, son dönemde ikamet ve iş yerlerinde artış gösteren hırsızlık olaylarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Kapı ve pencere kilitlerini kırarak içeri giren şahısların izini süren emniyet güçleri, 10 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

8 Kişi Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Yakalanan şüpheliler (T.E, A.D, D.K, Y.A, F.K, İ.Y, G.K, D.P, Ş.P, R.Y), 25 Aralık 2025 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan Malzemeler Sahiplerine Teslim Edildi

Operasyon kapsamında ele geçirilen ve sahiplerine teslim edilen malzemeler arasında şunlar yer alıyor:

1 adet tabanca

1 adet bilgisayar ve 1 adet cep telefonu

3 adet yüzük, 1 adet kol saati ve 1 adet bilezik

1 adet epilasyon cihazı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.