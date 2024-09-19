Gaziler Günü'nün Anlam Ve Önemine Dikkat Çekmek Amacıyla Gerçekleştirilen Programlar Kapsamında Protokol Üyeleri Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği İle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesini Ziyaret Etti.

Burada Açıklamalarda Bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek Bu Özel Günde Hatırlanmanın Kendilerini Onurlandırdığını İfade Etti.

Ayrıca Ziyaretler Esnasında Kıbrıs Gazisi Kamil Gökçe Protokol Üyelerine Tek Tek Şiirler Okuyarak Onları Onure Etti.

Ziyaretler Protokol Üyerleri Ve Gazilerin Toplu Hatıra Fotoğrafı Çekilmesi İle Son Buldu.

Gaziler, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, bu özel günün unutturulmamasının önemine vurgu yaptı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programlar, gün boyu çeşitli etkinliklerle devam etti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu