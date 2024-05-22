ABD Doları: 32,20 (Alış) - 32,20 (Satış)
EURO: 35,05 (Alış) - 35,01 (Satış)
STERLİN: 40,75 (Alış) - 40,95 (Satış)
1 DOLAR = 32,20 TL
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.500,44
Gram altın satış: 2.500,72
Çeyrek altın alış: 4.047,00
Çeyrek altın satış: 4.101,00
Yarım altın alış: 8.094,00
Yarım altın satış: 8.202,00
Tam altın alış: 16.163,00
Tam altın satış: 16.329,00
Cumhuriyet altını alış: 16.626,00
Cumhuriyet altını satış: 16.877,00
Ata altın alış: 16.537,00
Ata altın satış: 16.754,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 22 Mayıs Çarşamba günü saat 10.25 itibarıyla alınmıştır.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR