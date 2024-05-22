ABD Doları: 32,20 (Alış) - 32,20 (Satış)

EURO: 35,05 (Alış) - 35,01 (Satış)

STERLİN: 40,75 (Alış) - 40,95 (Satış)

1 DOLAR = 32,20 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.500,44

Gram altın satış: 2.500,72

Çeyrek altın alış: 4.047,00

Çeyrek altın satış: 4.101,00

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araba çarptı! Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araba çarptı!

Yarım altın alış: 8.094,00

Yarım altın satış: 8.202,00

Tam altın alış: 16.163,00

Tam altın satış: 16.329,00

Cumhuriyet altını alış: 16.626,00

Cumhuriyet altını satış: 16.877,00

Ata altın alış: 16.537,00

Ata altın satış: 16.754,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 22 Mayıs Çarşamba günü saat 10.25 itibarıyla alınmıştır.

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Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR