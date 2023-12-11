Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Yıkım kararı verilen ağır hasarlı 35 bin 229 bina ve bağımsız bölümlerde yıkım işlemleri iş makineleri ve patlayıcı yardımıyla yıkılıyor.

İl genelinde yıkımlar devam ederken, metrekare bazında gerçekleşen yıkımın ise yüzdelik rakamlarını da artırdı.

8 Kasım'da yıkımda ağır hasarlıların yıkımında gelinen rakam 23 bin 442 iken, 11 Aralık itibarıyla 26 bin 47’ye yükseldi.