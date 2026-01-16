İl genelinde eğitim veren 1121 kurumda, toplam 275.695 öğrenci, birinci dönem boyunca gösterdikleri akademik ve gelişimsel performansın karşılığı olarak karnelerini aldı.

Karne dağıtım töreni, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bahaettin Karakoç İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Erdal Kılınç, Sınav Yönetimi Daire Başkanı Fatih Türkhan, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemur, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, il-ilçe yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yarıyıl tatili, 19 Ocak – 2 Şubat 2026 tarihleri arasında olacak. 2025–2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılı ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya başlanan gelişim raporu uygulaması, bu eğitim öğretim yılında da ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerimize uygulandı. 42.266 öğrenci gelişim raporu alırken, 3. ve 4. sınıf öğrencileri ise geleneksel karne uygulaması ile değerlendirildi.

Gelişim raporları; okul öncesi ve ilkokul 1. Ve 2. sınıflarda öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor. Öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemeleri, ilgi alanları, güçlü yönleri ve desteklenmesi gereken alanlar bu raporlarda yer alırken, veliler gelişim raporlarına e-Okul sistemi üzerinden de erişebiliyor.

Karne heyecanının yaşandığı bu dönemde, öğrencilerin tatil sürecini hem dinlenerek hem de ilgi ve yeteneklerini geliştirecek etkinliklerle geçirmeleri; ikinci döneme daha motive ve hazır başlamaları hedefleniyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Erdal Kılınç, tüm öğrencilere sağlıklı, verimli ve keyifli bir yarıyıl tatili dilerken; öğretmenlere ve velilere emekleri ve katkıları için teşekkür etti.