38. Ahilik Haftası dolayısıyla Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı’nda program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, Ahilik geleneğinin önemine vurgu yapıldı.

Programda konuşan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Ahiliğin tarihî ve toplumsal değerine dikkat çekerek bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Törenin sonunda Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve protokol üyeleri tarafından “Yılın Çırağı” Muhammed Emin Aksu, “Yılın Kalfası” Durdu Yılmaz, “Yılın Ustası” Sabit Bayraktar ile “İlin Onursal Ahisi” Nusret Sapsız’a kaftan giydirilerek plaket takdim edildi.