Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 06.50'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 7,01 km kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.