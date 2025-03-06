Modern ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeken geçici çarşı, giyimden gıdaya, züccaciyeden elektronik ürünlere kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteren işletmelere ev sahipliği yapacak. Bu alanın, şehrin ticari hareketliliğini artırarak ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeni iş yerlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan esnaflar, müşterilere daha iyi hizmet sunabilmek için hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Şehrin imar ve inşa çalışmalarına devam eden Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle hem esnafların mağduriyetini gidermeyi hem de ticari anlamda bir hareketlilik sağlamayı amaçlıyor.