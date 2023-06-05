Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 19.40'ta olan deprem, yerin 11,41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 19.40'ta olan deprem, yerin 11,41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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