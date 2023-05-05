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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş 'ın Göksun ilçesinde saat 17.52'de, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Devrim ve TOGG Yan Yana Sergilendi

Devrim ve TOGG Yan Yana Sergilendi

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