Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 17.52'de, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 7,55 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 17.52'de, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 7,55 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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