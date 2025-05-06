Hastaneye yatırılmasının ardından geçen iki günde 6 kilo veren Fatma Dağlı, 216 kilograma indi. Tedavi süreci hakkında bilgi veren Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Onur Kıraç, “Hastamız ciddi solunum sıkıntısı ve ödemle hastaneye başvurdu. Obeziteye bağlı birçok sağlık sorunu vardı. Uyguladığımız tedaviyle tahlillerde olumlu sonuçlar almaya başladık. Süreç umut verici şekilde ilerliyor” dedi.

Fatma Dağlı ise kendisine uzatılan yardım eli için minnettarlığını dile getirerek, “Bu hastanenin temelini atanlardan ve bize yardım edenlerden Allah razı olsun. Önce sağlık, sonra her şey” ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecindeki olumlu gelişmeler, Dağlı ve ailesi için umut olurken, sağlık ekibi tedaviye kararlılıkla devam ediyor.