Şüpheli, uzun süredir kuyumcularla ticari ilişkiler kurarak güven inşa ettiği öğrenilen yöntemlerle, şehirdeki birçok esnaftan altın aldı.

Yeni Kuyumculuk Duzenlemesi Kayit Disiligi Onleyecek 1618493038 0036

Ancak teslim ettiği bedellerin karşılıksız çıktığı ve şahsın telefonlarına ulaşılamadığı anlaşılınca durum emniyet birimlerine bildirildi.

Thumbs B C 6809Ab3Aed7Bbd374534Ee5D827263Fe

Vurgunun güncel altın fiyatlarına göre yaklaşık 50 milyon TL’lik bir zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

Adana Kuyumcular Odasi Pandemi Altin Fiyatinin Yukselmesini Dogrudan Etkiliyor1596047493

Olay, kentte büyük yankı uyandırırken, mağdur kuyumcular dolandırıcıdan şikâyetçi oldu.

Kapak 114038

Kahramanmaraş’ta Salı Günü Sağanak Yağış Bekleniyor: İşte 13-17 Mayıs Haftalık Hava Durumu
Kahramanmaraş’ta Salı Günü Sağanak Yağış Bekleniyor: İşte 13-17 Mayıs Haftalık Hava Durumu
İçeriği Görüntüle

Polis ekipleri firari şüpheli Ö.B.’nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.