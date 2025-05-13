Şüpheli, uzun süredir kuyumcularla ticari ilişkiler kurarak güven inşa ettiği öğrenilen yöntemlerle, şehirdeki birçok esnaftan altın aldı.

Ancak teslim ettiği bedellerin karşılıksız çıktığı ve şahsın telefonlarına ulaşılamadığı anlaşılınca durum emniyet birimlerine bildirildi.

Vurgunun güncel altın fiyatlarına göre yaklaşık 50 milyon TL’lik bir zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

Olay, kentte büyük yankı uyandırırken, mağdur kuyumcular dolandırıcıdan şikâyetçi oldu.

Polis ekipleri firari şüpheli Ö.B.’nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.