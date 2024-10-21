Kahramanmaraş’ta depremde yıkılan ve ağır hasar alan 51 cami yeniden yapılarak hizmete açıldı.

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilen ve onarılan cami ve Kur'an Kurslarının açılış töreni ile bir dizi programlara katılmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent mahallesinde yer alan Abdal Halil Ağa Din Bahsi Camiinde, depremde yıkılan ve yeniden yapılan 51 caminin açılışını yaptı.

Erbaş’ın programına Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği ile Katar-ı Hayriye Vakfı Uluslararası Operasyonlar Bölümü İcra Kurulu Başkanı Nevaf Abdullah el- Hamadi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve kent protokolü eşlik etti. Burada bir basın açıklaması yapan Erbaş, her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Bugün 51 camimizin açılışını gerçekleştiriyoruz” dedi.