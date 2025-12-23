Olay, Elbistan ilçesi Kızılcaoba Mahallesi, Gökçecikler Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki E.Y.’den bir süredir haber alamayan yakınları durumdan endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler Yatağında Hareketsiz Buldu

İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaptıkları incelemede E.Y.’yi yatağında hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, talihsiz adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze Adli Tıp Kurumuna Gönderildi

6 çocuk babası olduğu öğrenilen E.Y.’nin cenazesi, olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı tahkikat sürüyor.