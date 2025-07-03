Kahramanmaraş’ta altı yaşındaki bir çocukta tespit edilen böbrek kitlesi, HG Hospital’de gerçekleştirilen başarılı bir cerrahi müdahaleyle alındı. Küçük hastanın, karın ağrısı şikâyetiyle başvurduğu sağlık kuruluşunda yapılan tetkiklerde sol böbreğinde yaklaşık 2,5 santimetrelik bir kitle olduğu belirlendi.

Ön tanısı nefroblastom (Wilms tümörü) olarak değerlendirilen kitle için uzmanlar tarafından ameliyat kararı alındı. Yapılan değerlendirmelerin ardından, böbreğin tamamen alınması yerine son yıllarda tercih edilen “nefron koruyucu cerrahi” yöntemiyle parsiyel nefrektomi uygulandı.

Ameliyatı gerçekleştiren HG Hospital Üroloji Uzmanı Dr. Mustafa Eren, “Hastamızın genel sağlık durumu şu an oldukça iyi. Ameliyat sonrası birinci gündeyiz ve herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Eğer süreç bu şekilde devam ederse, hastamızı kısa süre içinde taburcu etmeyi planlıyoruz” dedi.

Başarılı operasyon, çocukluk çağında nadir görülen böbrek tümörlerinin erken teşhis ve tedavisinin önemini bir kez daha ortaya koydu.