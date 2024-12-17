Hayırseverlerin destekleriyle proje kapsamında yetimlerin barınma, eğitim, kıyafet ve gıda ihtiyaçları karşılanıyor.

Vakıf tarafından himaye edilen yetim çocukların kışlık kıyafet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 ilde 1500ün üzerinde yetime yardım ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın yürütmüş olduğu "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında, kış mevsiminin başlangıcında yurtiçindeki yardıma muhtaç yetim çocuklar ve kardeşleri için “kış bayramı” etkinlikleri düzenleniyor.

Türkiye Diyanet Vakfı “kış bayramı” etkinliğinin finalini Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş’ta 62 yetime kıyafet ve çeşitli desteklerde bulunuldu.

Etkinlik kapsamında Vakfın gönüllüsü Rap Sanatçısı Resul Aydemir il müftülüğü konferans salonunda yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek bir sohbet programı gerçekleştirdi.

Program sonunda sanatçı aydemir mini konseriyle katılımcılara güzel bir gün yaşattı.