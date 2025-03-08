Kahramanmaraş Kadın Platformu ve Kahramanmaraş Barosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması düzenledi. Baro Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların karşılaştığı sorunlar ele alındı.

Açıklamada, kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki alanda daha güçlü bir konuma gelmesi için ortak mücadelenin önemine vurgu yapıldı.

Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede hukukun etkin şekilde uygulanması gerektiği belirtilirken, tüm kesimlere dayanışma çağrısı yapıldı.

Yetkililer, 8 Mart’ın yalnızca bir kutlama günü değil, kadın hakları mücadelesinin simgesi olduğuna dikkat çekerek, bu mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.