İddiaya göre, iki kişi arasında çıkan tartışmaya müdahale eden bir ağabeyin, hedef aldığı kişiyi ıskalayarak kendi kardeşini vurması, mahallede şok etkisi yarattı.

Olay, Araplı Selimiye Mahallesi'nde market işleten bir kişi ile 16 yaşındaki Ö.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmayla başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen Ö.K.'nin ağabeyi M.K., iddiaya göre silahını çekerek marketçiye doğru ateş etti.

Ancak M.K.'nin ateşlediği kurşun hedefini şaşırarak kardeşi Ö.K.'ye isabet etti.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı Ö.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acilen hastaneye kaldırıldı.

Genç Ö.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, olayın tüm detaylarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

