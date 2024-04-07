"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetzede vatandaşlar "birlik ve kardeşlik" iftarında bir araya geldi.

Türkoğlu ilçesindeki Türkiye-Azerbaycan Lojistik Konteyner Kent'te, Azerbaycan İş Adamları Konfederasyonu (ASK), Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB), MÜSİAD Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Dernekleri Birliği (KOBSKA) ve Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MaraşFed) işbirliğiyle düzenlenen iftar programında, 1800 kişi birlikte oruçlarını açtı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu iftar sonrası Aksu Haber’e özel değerlendirmede bulundu.