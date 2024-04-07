Ramazan Bayramı yaklaşırken, Türkiye genelinde otogarlarda hareketlilik artıyor. Bayram tatilini ailesiyle geçirmek isteyen vatandaşlar, şehirlerarası seyahat planları yapıyorlar.

Özellikle büyük şehirlerden memleketlerine gitmek isteyenlerin yoğun talebi, otogarların doluluk oranlarını artırıyor.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla otogarlarda beklenen yoğunluğun artmasıyla birlikte, seyahat edecek olan vatandaşların önceden bilet rezervasyonu yapmaları tavsiye ediliyor.

Araç kaptanı Ali Gök ise, bayram yoğunluğuyla ilgili Aksu Habere şu ifadeleri kullandı.