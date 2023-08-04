Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde ağır hasar alan binaları iş makinelerinin yerine patlayıcı madde kullanılarak yapılıyor. Kente genelinde genellikle iş makineleriyle gerçekleştirilen bina yıkımlarına bir yenisi daha eklendi. Yoğun güvenlik önlemleri kapsamında yerleştirilen patlayıcı maddeler, geri sayıma birlikte aynı anda patlatıldı. İş makineleriyle günler süren yıkım çalışmaları, bu yöntemle saniyeler içinde gerçekleşiyor.

Patlama anı bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal ağlarında paylaşılması yoğun ilgi gördü