Kahramanmaraş’ta, ağır hasar alan binaların yıkım oranı yüzde 96 seviyesine ulaştı. Ekiplerin il geneli yıkım işlemi ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı konutların yıkıları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde enkaz kaldırma çalışmaları yürütülürken, ağır hasarlı olduğu tespit edilen 14 milyon metrekarelik alanın yüzde 96’lık bölümü yıkılarak ortadan kaldırıldı.

Kentte belirlenen döküm sahalarına bırakılan milyonlarca metreküp molozlar ise dönüştürülüp geri dönüşüme aktarılacağı öğrenildi.