Direksiyon Hakimiyeti Kayboldu, Çarpışma Kaçınılmaz Oldu

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hafif yaralanarak araçta sıkıştı.

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Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Trafik Kontrollü Sağlandı

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, Akdere Köprüsü üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.