Meteoroloji verilerine göre Kahramanmaraş’ta 16 Haziran Pazar günü, günün ilk saatleri parçalı bulutlu geçecek. Ancak özellikle öğle saatlerinden itibaren gökgürültülü sağanak yağışlı hava etkisini gösterecek. Vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olması istendi.

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Sabah saatlerinde hava 21-26 derece arasında değişirken, öğle saatlerinde sıcaklık 31-34 dereceye kadar çıkacak. Bu sıcaklık artışıyla birlikte saat 09.00'dan itibaren yer yer gök gürültüsüyle birlikte sağanak yağış bekleniyor.

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15.00 - 18.00 saatleri arasında da yağış devam edecek ve hava sıcaklığı 30 derece seviyelerinde seyredecek. Akşam saatlerinde ise yağış etkisini kaybederek yeniden parçalı bulutlu hava hakim olacak. Günün sonunda sıcaklık 24 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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Kahramanmaraş Saatlik Hava Durumu – Pazar (16 Haziran):

Saat Aralığı Hava Durumu Sıcaklık (°C)
00.00 - 03.00 Parçalı Bulutlu 23
03.00 - 06.00 Parçalı Bulutlu 21
06.00 - 09.00 Parçalı Bulutlu 26
09.00 - 12.00 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 31
12.00 - 15.00 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 34
15.00 - 18.00 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 30
18.00 - 21.00 Parçalı Bulutlu 26
21.00 - 24.00 Parçalı Bulutlu 24

Gunesli Havalar Geliyor