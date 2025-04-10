Türkiye genelinde coşkuyla kutlanan Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü, Kahramanmaraş’ta da anlamlı etkinliklerle taçlandı.

Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını hiçe sayan kahraman polislerimizin şehit yakınları ve gazileri, düzenlenen özel bir programla onurlandırıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemek programına, şehrin önde gelen isimleri büyük ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş Valisi başta olmak üzere kent protokolü ve iş dünyasının seçkin temsilcileri, bu anlamlı günde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek dayanışma örneği sergiledi.

Program sonunda Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan protokol üyeleri polis teşkilatının 180 yıldır büyük bir özveriyle vatanın güvenliği için mücadele ettiklerini belirterek bu başarılı çalışmalarından dolayı onlara teşekkür etti.