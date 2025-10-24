Olay, önceki gün Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi 20’nci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Yılmaz (39), eski eşi Fatma Görkem’i (37) tabancayla vurarak ağır yaraladı. Görkem, kaldırıldığı Yörük Selim Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli, daha sonra Namık Kemal Mahallesi 24’üncü Sokak’ta bulunan eski kayınvalidesi Gülistan Görkem’i (63) evinde tabancayla vurarak olay yerinde öldürdü. Görkem’in önceki evliliğinden olan kızı Eda Nur Göksu (19) da saldırıda göğsünden vurularak yaralandı.

Olay sonrası kaçan Hakan Yılmaz, Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlık Parkı’nda, yanında 9 yaşındaki oğlu E.T.Y. ile birlikte polis ekipleri tarafından tespit edildi. Teslim çağrılarına karşılık vermeyen Yılmaz, elindeki tabancayla intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay anında yanında bulunan küçük çocuk koruma altına alınırken, cinayette kullanılan silah polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Dün Hakan Yılmaz’ın cenazesi toprağa verilirken, bugün Fatma Görkem ve annesi Gülistan Görkem için Ferhuş Kırım Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazının ardından anne ve kızı yan yana defnedildi. Törene katılan yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşlarına hâkim olamazken, acılı aile fertleri ayakta durmakta güçlük çekti.