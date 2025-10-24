Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin kurultayının iptaline ilişkin açılan davada, davanın konusuz kaldığına hükmederek “mutlak butlan” iddialarını geçersiz saydı. Böylece, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönüşü ihtimalini gündeme getiren süreç şimdilik kapanmış oldu.

Sadece siyasette değil, ekonomide de yakından izlenen kararın ardından Borsa İstanbul hızla yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 91,57 puan ve yüzde 0,86 artışla 10.699,82 puandan açıldı. Açılış sonrası alımların hızlanmasıyla endeks, gün içinde yüzde 5 yükselişle 11.123 puana ulaştı.



Yükselişte, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultaylarının iptali için açılan davanın reddedilmesi etkili oldu. Yatırımcılar, mahkeme kararının piyasada olumlu algılandığını belirtti.

Endekslerdeki yükselişe bankacılık ve holding sektörleri öncülük etti. Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi ise yüzde 0,75 artış kaydetti. Sektör endekslerinden en fazla kazandıran yüzde 6 ile bankacılık olurken, tek gerileyen sektör yüzde 0,02 ile orman, kağıt ve basım sektörü oldu.

Borsa İstanbul’daki bu hızlı yükseliş, siyasi gelişmelerin piyasalara etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.