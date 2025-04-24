Şehit Hüseyin Gülbahar Utku Anaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan gösteriler büyük beğeni topladı. Etkinlikte kız öğrenciler babalarıyla, erkek öğrenciler ise anneleriyle sahneye çıkarak dans gösterisi sundu.

Türk bayrakları ve balonlarla süslenen okul bahçesinde düzenlenen gösteri, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Beyaz kıyafetli çocuklara takım elbiseleriyle eşlik eden babalar ve anneler, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Gösteri, sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı uyandırdı.