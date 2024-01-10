Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Şeyhadil Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana gelen gaz sızıntısı, mahalle sakinlerini paniğe sürükledi.

Apartmanda bilinmeyen bir nedenle meydana gelen gaz kaçağı, çevredeki vatandaşlar arasında büyük endişeye neden oldu. Gaz kokusuyla birlikte bina sakinleri, evlerinden çıkamaz hale geldi.

112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin hızla sevk edildiği bölgede, kurtarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alarak vatandaşları evlerinden tahliye etti. Gaz kaçağı, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Gaz sızıntısının kontrol altına alınmasının ardından, vatandaşların evlerine dönmesine izin verilmedi. İnceleme yapılmadan evlere girişe geçici süreyle izin verilmezken, olayın detayları yapılan inceleme sonucunda ortaya çıkacak.

Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra mahalle sakinleri evlerine dönerken, gaz kaçağının nedeniyle ilgili detaylar, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.