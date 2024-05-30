Kahramanmaraş’ta araç yangınları haberi peş peşe geldi. Yaşanan araç yangınlarında araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İlk yangın haberi Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinden geldi. park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Demrek Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçtan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Diğer bir araç yangını ise Yavuz Selim Mahallesi’nde yaşandı. Hareket halindeki araçtan dumanlar çıktığını fark eden sürücü aracının hemen yol kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alırken araçta maddi hasar meydana geldi.

Bir diğer araç yangını ise Ağcalı Mahallesi’nde yaşandı. Hareket halindeki bir araç iddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araç sürücüsü kendisini dışarı atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın kontrol altına alınırken araç tamamen kullanılmaz hale geldi.