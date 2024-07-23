Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda iki kişi yakalandı. Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

İ.A. isimli şahıs, kasten öldürme suçundan 14 yıl hapis cezası almıştı.

A.A. isimli şahıs, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Adli Mercilere Sevk Edildiler

Yakalanan İ.A. ve A.A., adli mercilere sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğü, bu tür çalışmaların devam edeceğini ve halkın güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.