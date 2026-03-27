Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda, “kasten öldürme” suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs da düzenlenen operasyonla yakalanarak adli mercilere sevk edildi ve cezaevine gönderildi.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 24 Mart 2026 tarihinde yapılan operasyonda 273 adet, 25 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmada ise 579 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen bu operasyonlarda gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.