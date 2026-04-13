Asayiş uygulamaları kapsamında toplam 35 bin 770 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 103 kişi yakalandı, 29 kişi ise tutuklandı. Denetimlerde 80 adet av tüfeği fişeği, 45 adet tabanca fişeği, 12 adet av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet kesici-delici alet ve 4 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde ise 15 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 5 adet uzun namlulu fişek, 2 adet tabanca, 34 adet uzun namlulu şarjörü, 44 adet tabanca fişeği, 14 bin 210 paket dolu ve 50 paket boş makaron, 22,7 litre sahte alkol, 1 adet sahte senet/çek, 802 gram ayarı oynanmış altın ve 36 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 70 operasyonda 78 şüpheli yakalanırken, 11 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 1,34 gram skunk, 84,39 gram metamfetamin, 13,89 gram bonzai, 29 bin 656 adet sentetik ecza, 21 adet ecstasy/captagon, 9,85 gram esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL ele geçirildi.

Trafik tescil ve denetleme faaliyetleri kapsamında 28 bin 323 araç denetlenirken, 2 bin 869 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 97 araç trafikten men edildi. Ayrıca 1.174 motosiklet, 61 okul servisi kontrol edilirken, 2 bin 139 alkol denetimi gerçekleştirildi. 25 abartı egzoz, 312 belgesiz araç kullanımı ve 14 yüksek sesli müzik ihlali tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise 140 araç denetlenirken, 2 bin 140 şahıs sorgulandı. Çalışmalarda 16 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edilirken, 2 aranan şahıs yakalandı, 1 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.