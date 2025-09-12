Kahramanmaraş’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren özel bir atış poligonundan 2 tabanca ve yaklaşık 500 fişek çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, hırsızlık olayının 16 yaşındaki yabancı uyruklu H.E. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Zanlının, Ahır Dağı eteklerindeki bağ evleri bölgesinde saklandığı tespit edildi.

Özel Harekat’tan Operasyon

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat ekipleri, Aslanbey Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde 1 tabanca ve 48 fişek ele geçirilirken, bağ evlerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca daha bulundu.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.