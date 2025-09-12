1907 Fenerbahçe Derneği, Türk voleyboluna ve uluslararası arenaya yeni bir vizyon kazandıracak tarihi bir iş birliğine imza attı.

1907 Fenerbahçe Derneği, İtalya Serie A’da mücadele edecek Consolini Volley takımının yüzde 30’luk hissesini satın alarak kulübün adını ‘cONSOLİNİ Volley 1907’ olarak değiştirdi.

Ayrıca yapılan anlaşma kapsamında, kulübün ilave yüzde 40’lık hissesini satın alma opsiyonunu da elinde bulundururken, bu hamleyle, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için stratejik bir ‘besleyici kulüp’ yapısı oluşturuldu. Türk voleybolunun globalleşmesi yolunda da önemli bir adım atılmış oldu.

1907 Fenerbahçe Derneği, yatırımı daha kurumsal bir yapı altında yürütmek amacıyla 1907 Voleybol Sportif Hizmetler A.Ş.’yi kurdu.

TÜRK VOLEYBOLUNDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

1907 Fenerbahçe Derneği’nin bu tarihi girişimi, Türk voleybolunun Avrupa’daki konumunu güçlendirirken, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için de güçlü bir altyapı oluşturdu.

. cONSOLİNİ Volley 1907, hem genç yetenekler için bir gelişim merkezi olacak hem de Türk sporunun uluslararası marka değerine katkı sağlayacak.