Gece Yarısı Gelen Davetsiz Misafir

Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde maden sahasındaki bekçi ve işçilerin istirahat ettiği bölgede meydana geldi. Ormanlık alandan indiği tahmin edilen dev boz ayı, yiyecek arayışı için şantiye alanına girdi.

Konteynerleri Kağıt Gibi Yırttı

Çevrede kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleşen olayda, ayı işçilerin mutfak olarak kullandığı alanı talan etti.

Bekçilerin konakladığı konteynerlerin kapı ve duvarlarını pençe darbeleriyle parçaladı.

İçerideki yatak, mutfak malzemeleri ve erzak dolaplarını kullanılamaz hale getirdi.

İşçiler Tedirgin: "Can Güvenliğimiz Tehlikede"

Sabah saatlerinde şantiye alanına gelen işçiler, karşılaştıkları manzara karşısında şoka uğradı. Konteynerlerdeki derin pençe izleri ve parçalanmış metaller, saldırının şiddetini gözler önüne serdi. Olay anında bölgede kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önlerken, maden çalışanları yaylada artan ayı popülasyonuna karşı yetkililerden önlem alınmasını talep etti.