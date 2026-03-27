Kahramanmaraş’ta bahar aylarıyla birlikte etkisini artıran ani hava değişimleri, vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırıyor. Sabah serin başlayan hava, öğle saatlerinde adeta yazı aratmayan sıcaklıklara ulaşıyor.

Kentte son günlerde etkili olan dalgalı hava koşulları, gün içerisinde belirgin sıcaklık farklarına neden oluyor. Sabah saatlerinde serin ve yer yer üşüten hava, gün ilerledikçe yerini güneşli ve sıcak bir atmosfere bırakıyor. Akşam saatlerinde ise yeniden düşen sıcaklıklar, vatandaşlara aynı gün içinde farklı mevsimleri yaşatıyor.

Ani hava değişimleri özellikle dışarı çıkacak vatandaşlar için kıyafet seçimini zorlaştırıyor. Gün içerisinde sık sık değişen hava durumu, hem sağlık hem de günlük planlamalar açısından dikkat gerektiriyor.

Vatandaşlar ise bahar aylarında bu tür değişimlerin normal olduğunu ancak bu yıl sıcaklık farklarının daha keskin hissedildiğini ifade ediyor. Gün içinde birden fazla mevsimi yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşların katmanlı giyinmelerini ve özellikle sabah ile akşam saatlerinde dikkatli olmalarını öneriyor.