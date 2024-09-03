Kahramanmaraş Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği tarafından düzenlenen ve Klavuzlu Barajı’nın doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleşen alabalık tutma yarışı, balıkçılar için adeta bir festival havasında geçti. Türkiye’nin en büyük tatlı su havzasına sahip Kahramanmaraş’ta, 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesiyle balıkçılar, bu tarihi anı Menzelet Barajı’nda düzenlenen yarışmayla kutladı.

Yaklaşık 150 balıkçının katıldığı etkinlikte, 20 kilometrelik baraj havzasının 15 farklı bölgesine balıkçılar yerleştirildi. Sabah 08:00’de başlayan ve akşam 18:00’e kadar devam eden yarışmada, katılımcılar en büyük ve en iyi alabalığı yakalama mücadelesi verdi. Hem tecrübeli balıkçılar hem de yeni başlayanlar için yeteneklerini sergileme fırsatı sunan yarışma, büyük bir coşkuyla karşılandı.

Barajın koylarında aileleriyle birlikte balık tutma heyecanını yaşayan katılımcılar, dört buçuk aylık aranın ardından yeniden açılmanın keyfini çıkardı. Yarışma sonunda, en büyük ve en fazla balığı tutan yarışmacılar birinci, ikinci ve üçüncü olarak ödüllendirildi.