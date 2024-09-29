Edinilen bilgiye göre, Neccar ailesi piknik yapmak amacıyla Suçatı Mahallesi’ndeki göletin kıyısına gitti. Bir süre suya giren genç, aniden gözden kayboldu. Bunun üzerine, yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



Kısa sürede bölgeye intikal eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri, Neccar'ı bulmak üzere arama çalışmalarına başladı. Dalgıçların yoğun çabası sonucunda genç adam göletten çıkarıldı; ancak yapılan ilk kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yabancı uyruklu olduğu ifade edilen Hamza Neccar’ın ailesi, olay yerinde büyük bir üzüntü yaşadı ve sinir krizi geçirdi. Neccar'ın cenazesi, gerekli otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.