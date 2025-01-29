Ancak bu yıl kış aylarının kurak geçmesi, şehrin su kaynaklarını olumsuz etkiledi. Geçen yıl yüzde 55 seviyesinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl yüzde 30’a kadar düştü.

Su kaynaklarındaki kritik durum, 2025 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda ele alındı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş Bölge Müdürü Kazım Doğru, barajların doluluk oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda konuşan DSİ Kahramanmaraş Bölge Müdürü Kazım Doğru, barajlardaki su seviyelerinin azalmasının endişe verici olduğunu belirtti. Doğru, “Yağışların az olması nedeniyle baraj doluluk oranlarında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Şubat ve Mart ayları yağış açısından kritik önem taşıyor. Bu dönemde beklenen yağışların alınması, baraj doluluk oranlarına olumlu yansıyacaktır” dedi.

Yetkililer, su tasarrufunun önemine dikkat çekerken, vatandaşların bilinçli su tüketimi konusunda duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı. Kuraklığın devam etmesi halinde, su yönetimi politikalarında yeni önlemler alınabileceği belirtiliyor.