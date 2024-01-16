Kahramanmaraş’ta Ceyhan Nehri Havzalarının beslediği 8 barajda toplam kullanılabilir su seviyesi verileri açıklandı. Kahramanmaraş 2O. Bölge D.S.İ Müdürlüğünden alınan verilere göre, son zamanlarda yaşanan yağışlar bölgede yer alan barajları olumlu etkiledi.

Kahramanmaraş’ta, Ceyhan Nehri Havzalarının beslediği barajlarda bugün itibariyle barajlarda aktif doluluk oranları şöyle; Menzelet yüzde 59, Sır Barajı yüzde 43, Ayvalı yüzde 4, Kartalkaya yüzde 55, Kılavuzlu yüzde 83, Sarıgüzel yüzde 83, Kandil yüzde 74, Adatepe yüzde 60.

Yağışların normal seviyelerde seyretmesi durumunda 2024 yılında çiftçiler ve enerji açısından herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağı belirtildi.