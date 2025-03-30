Ramazan ayının son gününde, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, kentte görev yapan basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. İftar programına, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz de katılarak Dora’ya eşlik etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programında, Dora ve Demiröz, basın mensuplarıyla sohbet ederek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. Dora, yaptığı konuşmada, basının toplum üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Başkan Hüseyin Vahit Demiröz ise, Partisi ve teşkilatı adına teşekkürlerini sundu.