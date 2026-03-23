Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi için önemli bir uygulamaya imza attı. 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak sunuldu.

Bayram boyunca devam eden ücretsiz ulaşım uygulaması kapsamında belediye otobüslerine toplam 16 bin 740 biniş gerçekleştirildi. Özellikle bayram ziyaretlerinin yoğunlaştığı günlerde vatandaşlar toplu taşımayı yoğun şekilde tercih etti.

Trafikte Rahatlama Sağlandı

Ücretsiz ulaşım hizmeti, şehir içi trafik yoğunluğunun azalmasına da katkı sundu. Özel araç kullanımının düşmesiyle birlikte trafikte gözle görülür bir rahatlama yaşanırken, toplu taşımanın daha fazla tercih edilmesi sürdürülebilir ulaşım açısından olumlu bir tablo ortaya koydu.

Vatandaşlardan Büyükşehir’e Teşekkür

Uygulamadan memnuniyet duyan vatandaşlar, bayram sürecinde sunulan bu kolaylığın büyük önem taşıdığını belirtti. Vatandaşlar, sağlanan hizmet dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.

“Vatandaş Odaklı Hizmet Sürecek”

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini belirterek, benzer uygulamaların ilerleyen dönemlerde de sürdürülebileceğinin sinyalini verdi.